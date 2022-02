Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fluchttür hält Einbruchversuch stand

Gronau (ots)

Einen Einbruch gemeldet hat eine Alarmanlage am Montagabend gegen 22.00 Uhr in Gronau. Als Polizeibeamte an dem Wohn- und Geschäftshaus wenige Minuten später eintrafen, fanden sie eine beschädigte Fluchttür zu den Firmenräumen an der Bahnhofstraße vor. Mehrere Hebelspuren zeugten von einem Einbruchversuch. In das Innere gelangten die Täter aber nicht. Die Kripo erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

