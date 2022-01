Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrerin leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Donnerstag kam es zu dem Unfall gegen 18.20 Uhr am Kreisverkehr Ungerather Straße / Lüttelforster Weg. Eine 83-jährige Autofahrerin aus Waldniel (deutsch) fuhr auf der Ungerather Straße aus Richtung Roermonder Straße. Vor dem Kreisverkehr hielt sie zunächst an. Als sie wieder losfuhr, übersah sie die Radfahrerin, die bereits im Kreisverkehr war. Durch die Kollision stürzte die 83-jährige Radfahrerin aus Ungerath und wurde dabei leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. /wg (71)

