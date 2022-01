Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall an Kreisverkehrseinfahrt - Radfahrerin wird leicht verletzt

Willich (ots)

Am Donnerstag gegen 08.00Uhr fuhr eine 43-jährige Autofahrerin aus Willich auf der Bahnstraße in Willich aus Richtung Goethestraße. Als sie in den Kreisverkehr an der Korschenbroicher Straße einfuhr, bemerkte sie eine 60-jährige Willicherin, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg unterwegs war, zu spät. Bei regennasser Straße kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht hinzugerufen werden. /wg (70)

