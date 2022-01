Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Tageswohnungseinbrecher hebeln Terrassentür auf

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstag wurden der Polizei zwei Tageswohnungseinbrüche angezeigt. Zwischen 09.15 und 20.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'In der Loeheide' ein. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten das Haus. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Zu einem zweiten Einbruch kam es zwischen 07.30 und 20.30 auf der Nein-Nicus-Straße. Auch hier hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und durchsuchten Schubladen und Schränke. Auch hier steht noch nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (69)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell