POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch gegen 10.40 Uhr war ein 85-jähriger Viersener mit seinem Pedelecauf dem Geh- und Radweg an der Gasstraße in Dülken unterwegs. Ohne Fremdeinwirkung stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. / hei (68)

