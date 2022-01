Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Wegekreuz gestohlen - Zeugensuche

Willich-Anrath (ots)

Vermutlich in der Zeit zwischen dem 14. und dem 17. Januar stahlen Unbekannte ein etwa 2 Meter hohes Wegekreuz an der Einmündung Johannesstraße / Süchtelner Straße in Anrath. Das Kreuz wurde samt Betonfundament aus dem Beet gehoben. Hinweise auf die Diebe an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (65)

