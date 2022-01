Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Drogenfund auf der Autobahn - U-Haft gegen Schmuggler angeordnet

Nettetal (ots)

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung eines grenzüberschreitenden Polizeiteams auf der Autobahn 61 ein Kleinwagen auf, nachdem dieser die Grenze aus Venlo in Richtung Mönchengladbach passiert hatte. Das Team, bestehend aus einem Beamten des PP Düsseldorf und einem Beamten aus Venlo, hielt den Wagen an der Anschlussstelle Nettetal an. Im Fahrzeug zwei 31- und 43-jährige Männer aus Italien. Beide waren nervös und machten verschiedene, jedoch nie konkrete Angaben zum Fahrtziel. Nachdem ein zweites Einsatzteam eingetroffen war, durchsuchten die Kräfte den Pkw. Dort fanden sie dann ein Päckchen mit ca. 600. Gramm Kokain. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Italiener vorläufig fest und stellten den Pkw sicher. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurden beide Schmuggler einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. /wg (62)

