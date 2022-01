Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorfahrt missachtet - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nettetal-Leuth (ots)

Am Sonntag gegen 10.10 Uhr war ein 82-jähriger Mann aus Kempen mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Hinsbecker Straße in Richtung Hinsbeck unterwegs. Eine 56-jährige Nettetalerin, die die Straße Schlöp befuhr, wollte an der Kreuzung zur Hinsbecker Str. nach rechts abbiegen und übersah dabei den Pedelecfahrer. Es kam zur Kollision, wobei der 82-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. /hjr (60)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell