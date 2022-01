Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Versammlungen im Zusammenhang mit Corona

Viersen (ots)

Am Freitag gegen 18 Uhr haben in der Viersener Innenstadt zwei angemeldete Versammlungen im Zusammenhang mit den Corona-Schutz-Maßnahmen begonnen.

Die Polizei war vor Ort, um die Versammlungen zu begleiten.

Eine Versammlung mit Aufzug trug den Titel "Keine Impfpflicht! Grundrechte erhalten! Für unversehrte Kinder!" Dort wurden in der Spitze etwa 300 Teilnehmende gezählt. Eine Kundgebung am Löhcenter mit dem Titel ""Friedensmahnwache zum Gedenken an den Tankwart" hatte etwa 65 Teilnehmende.

Beide Versammlungen verliefen weitgehend störungsfrei und endeten gegen 20 Uhr. /hei (58)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell