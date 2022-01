Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kempen (ots)

Am Freitag, 14.01.2022, in der Zeit von 12.30 bis 20.40 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür der Parterrewohnung auf. Vorher wurde die Rolllade hochgeschoben. In der Wohnung wurde alles durchsucht. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Bei der Beute handelt es sich unter anderem um Schmuck, eine Spielekonsole und andere technische Geräte. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Viersen 02162 3770.

