Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Illegale Müllablagerung von Fenstern an der Wehra - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Freiburg (ots)

Zwischen Montag, 28.06.2021 und Mittwoch, 30.06.2021, lagerten Unbekannte in der Nähe des Wehra-Ufers insgesamt 20 braune Holzfenster, zwei Balkontüren, eine davon in weißer Farbe, sowie eine massive braun lackierte Holzeingangstür illegal ab. Auffallend sind diverse weiße "window color" auf den Glasscheiben von zwei Fenstern (auf die drei Bilder im Anhang wird verwiesen). Die Tatörtlichkeit liegt neben der Landstraße 148, bei einer Ausbuchtung, vielleicht zwei Kurven nach einem kleinen Kraftwerk in Richtung Todtmoos. Der dortige Platz wird von Ortskundigen wohl öfters zum Baden aufgesucht. Der Fachdienst des Polizeipräsidiums Freiburg, Gewerbe und Umwelt, Außenstelle Waldshut-Tiengen, hat die Ermittlungen wegen Unerlaubter Umgang mit Abfällen aufgenommen, da es sich bei dem Holz um belastetes Holz handelt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können mögen sich bitte beim Polizeiposten Wehr, Telefon 07762 8078-0, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell