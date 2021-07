Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Geldbörse bei Cafeteria Besuch gestohlen - mit Bankkarte Geld abgehoben

Freiburg (ots)

Eine 82-jährige Frau hielt sich am Donnerstag, 01.07.2021, gegen 14.00 Uhr, in einer Cafeteria in Tiengen auf. Ihre Handtasche hängte sie über die Stuhllehne aus der ein Unbekannter oder eine Unbekannte die schwarze Geldbörse der 82-Jährigen herauszog. In der Geldbörse befanden sich 70 Euro Bargeld, eine Bankkarte sowie Ausweisdokumente. Gegen 15.00 Uhr hob der oder die Unbekannte mit der gestohlenen Bankkarte zweimal 500 Euro an einem Geldautomaten einer Bank in Tiengen ab.

