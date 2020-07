Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vermeintlicher Zirkusmitarbeiter entwendet Bargeld

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Samstagabend, 11.07.2020, erschlich sich ein bisher unbekannter Täter Zugang in das Haus einer älteren Dame im Hildesheimer Ortsteil Sorsum. In einem günstigen Augenblick gelang es ihm, einen unteren zweistelligen Gelbbetrag aus dem Portemonnaie der Frau zu entwenden.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde die Frau gegen 21:00 Uhr in ihrem Garten im Brunnenweg angesprochen. Ein Unbekannter gab an, Spenden für einen Wanderzirkus zu sammeln und bat um etwas Geld für die Tiere. Die Seniorin begab sich in ihr Haus, wobei ihr der Mann unaufgefordert folgte. Nachdem der Fremde eine kleine Spende entgegengenommen hatte, lenkte er die Frau ab und nutzte die Gelegenheit, Geld aus der abgelegten Börse zu entnehmen.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

-Ca. 40 Jahre alt

-Ca. 180 cm groß

-Schlank

-Dunkelblond

-Bekleidet mit einem dunklen Jogginganzug

Zeugen, denen die Person oder womöglich ein Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

