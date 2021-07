Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Nach Zeugenaufruf Täter gefasst

Erfolgsmeldung innerhalb von 24 Stunden

München (ots)

Mit einem Zeugenaufruf (Pressemitteilung Nr. 151) wandte sich die Bundespolizei am Mittwoch an Medien und Öffentlichkeit. Neben der Öffentlichkeitsfahndung wurden auch polizeiinterne Fahndungsmaßnahmen initiiert, welche nun von Erfolg gekrönt waren. Donnerstagmorgen konnte eine Streife der Polizeiinspektion 14 des Polizeipräsidiums München einen Mann benennen, auf den die Zeugenbeschreibung zutraf. Anhand der Videoaufzeichnungen vom S-Bahnsteig vom Mittwochmorgen (14. Juli) sowie der Aussage der angegriffenen Frau, konnte die Bundespolizei den körperlichen Angriff auf die 63-jährige Münchnerin nachvollziehen. Dank schnell initiierter Fahndungsmaßnahmen seitens der Bundespolizei, ist es der Bundespolizei aufgrund des Hinweises einer Streife der Polizeiinspektion 14 nun gelungen, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren und festzunehmen. Die Streife traf den Mann im Rahmen einer Nachschau wegen einer Vermisstenmeldung an seiner Wohnanschrift an und erkannte ihn im Nachgang als den gesuchten Täter vom Harras. Nachdem ein Hinweis an die Bundespolizei erging, konnte diese den 33-jährigen Münchner an seiner Wohnadresse antreffen und festnehmen. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wird der gebürtige Straubinger am morgigen Freitag, den 16. Juli, dem Haftrichter vorgeführt.

