POL-NE: Aufbruch eines Eierautomaten in Gill - Wer hat etwas beobachtet?

Rommerskirchen (ots)

Am Dienstag (23.03.) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Diebstahl der besonderen Art. In der Nacht von Montag (22.03.) auf Dienstag (23.03.) hatten es bislang Unbekannte auf den Eierautomaten an der Bergheimer Straße in Gill abgesehen. Ziel waren nicht die Eier, wie man angesichts der anstehenden Osterfeiertage denken könnte, sondern Bargeld. In der Zeit von 23 bis 9:30 Uhr brachen die Täter den Automaten auf und stahlen das Wechselgeld.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung in Gill: Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag (22./23.03.) an der Bergheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte beim Kommissariat 24 unter der Rufnummer 02131 300-0 melden.

