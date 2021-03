Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior wird Opfer eines Diebstahls: Langfinger beschmutzen Jacke und "helfen" bei der Reinigung - Kripo sucht Zeugen

Am Montag (22.03.) wurde ein 75-jähriger Neusser Opfer eines ausgetüftelten Trickdiebstahls. Der Neusser schilderte gegenüber der Polizei, dass er um etwa 11:15 Uhr an der Oberstraße einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag bei seiner Bank abholte und sich dann zu seinem geparkten Auto an der Michaelstraße begab.

In der Rathauspassage bemerkte er einen unbekannten Mann, der ihm auffällig nah kam. Kurz vor dem geparkten Wagen machte der Unbekannte den Senior auf eine Verschmutzung an seiner orangefarbenen Jacke aufmerksam. Zusätzlich kam noch eine unbekannte Frau dazu und "fummelte" an dem Anorak herum, um ihn angeblich zu reinigen. Zuhause bemerkte der 75-Jährige das Fehlen seines Geldes.

Vermutlich beobachteten die Trickdiebe den Neusser in der Bank und wussten daher genau, wo sich der Geldumschlag befand.

Der Senior, der eine auffällige orangene Jacke trug, kann die Tatverdächtigen nur sehr oberflächlich beschreiben: alle waren dunkel gekleidet und von schlanker Statur. Die Frau hat längere dunkle Haare. Er beschreibt die Unbekannten als südländisch aussehend. Offenbar gingen zwei, vielleicht sogar drei Täter arbeitsteilig bei dem Diebstahl vor.

Die Kripo sucht Zeugen, die möglicherweise die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Langfingern geben können. Das Kommissariat 21 ist für Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 02131 300-0 erreichbar.

Die Polizei geht mit uniformierten und zivil ermittelnden Beamten gegen Diebe vor. Doch man kann sich auch ein Stück weit selber schützen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen Fremde auf der Straße oder im Geschäft zu nahe kommen. Nicht nur das aktuelle Gesundheitsrisiko, sondern auch die Gefahr des Taschendiebstahls sollte Sie skeptisch in solchen Fällen werden lassen. Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld bei sich, wie nötig und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy. Weitere Tipps gibt es auf unserer Website: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Melden Sie jeden Diebstahl oder verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei! Haben Sie keine Hemmungen, die 110 (Notruf) zu wählen.

