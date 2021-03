Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Arzneimittelrezepte gefälscht - Tatverdächtiger ermittelt

Neuss-Stadionviertel (ots)

Montagmittag (22.03.), gegen 12:15 Uhr, versuchte ein 21-jähriger Kölner in einer Apotheke an der Behringstraße, ein gefälschtes Arzneimittelrezept einzulösen und ein opiathaltiges Medikament zu erlangen. Da sich der Mann bereits in den vergangenen Tagen verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente aushändigen ließ, wurde die Apothekerin misstrauisch und kontaktierte den vermeintlich ausstellenden Arzt. Diesem waren das Betäubungsmittelrezept und der Patient allerdings vollkommen unbekannt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Wache und beantragten über die Staatsanwaltschaft zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für seine Wohnsitze in Köln und Neuss. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler Medikamente sowie Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

Der Mann wurde nach einer Identitätsüberprüfung entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

