Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Beim Abbiegen übersehen - Radfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Montag gegen 07.30 Uhr fuhr eine 17-jährige Schülerin aus St. Hubert auf dem Radweg der Kempener Landstraße in Richtung Kempen. Als sie die Kreuzung zum Kempener Außenring passierte, bog ein 23 Jahre alter Autofahrer aus St. Hubert (deutsch) von der Kempener Landstraße nach link auf den Außenring ab. Hierbei vergaß er offenbar den Schulterblick und missachtete in der Folge die Vorfahrt der Schülerin. Der Pkw streifte das Hinterrad des Fahrrades, so dass die 17-Jährige stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Da der Verdacht besteht, dass der 23-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (64)

