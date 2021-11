Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211103 - 1310 Frankfurt-Innenstadt: Jugendlicher posiert mit Schwert

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 16-Jähriger fiel gestern Abend (02. November 2021) am Roßmarkt auf, als dieser vor einer Bankfiliale mit einem Schwert posierte. Bedienstete der Stadtpolizei kontrollierten in der Folge drei Personen am Roßmarkt. Einer von ihnen, 16 Jahre alt, ließ sich zuvor von seinen Begleitern dabei filmen, als er vor einer Bankfiliale ein Samuraischwert durch die Luft schwang. Dieses legte der Jugendliche nach Aufforderung der Stadtpolizei sofort ab. Im weiteren Verlauf erschien eine alarmierte Streife des 1. Polizeireviers und stellte das Schwert sicher. Der 16-Jährige und seine beiden 20-jährigen Begleiter wurden nach Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. Offenbar sollten die Filmaufnahmen Verwendung in den Sozialen Medien finden. Eine Gefährdung für Unbeteiligte bestand nicht.

