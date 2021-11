Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211103 - 1309 Frankfurt-Niederrad: Täter entwenden mehrere Fahrräder - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht zuvor (02.11.2021) haben unbekannte Täter insgesamt sechs Fahrräder entwendet. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen nun um Mithilfe.

Nach bisherigen Ermittlungen hat sich die Tat zwischen 01.30 und 09.00 Uhr in der Triftstraße zugetragen. Mutmaßlich haben sich zwei Täter über die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses Zugang zu einem dort befindlichen Fahrradabstellraum verschafft, um dort insgesamt sechs hochwertige Fahrräder der Marken Stevens, Riese & Müller, Bergamont und Cube zu stehlen.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zu der Tat und/oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 069/755-11000 an das 10. Polizeirevier oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Ermittlungen dauern an

