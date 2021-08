Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stark alkoholisiert im PKW unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am 21.08.2021, 09.15 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung in der Schumannstraße in Delmenhorst ein alkoholisierter PKW-Fahrer angetroffen. Der 54-jährige Delmenhorster wies eine Atemalkoholkonzentration von 3,16 Promille auf. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dazu musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

