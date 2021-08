Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfallflucht auf der A1 in Rtg. Osnabrück im Bereich Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug ist vermutlich in der Nacht zu Samstag, 21.08.2021 oder in den frühen Morgenstunden, auf der A1 in Richtung Osnabrück in Höhe des Parkplatzes km 146 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und West nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dort 10 m Außenschutzplanke beschädigt sowie die Berme aufgewühlt. Es müsste sich um einen LKW/Sattelzugmaschine oder LKW-Anhänger/Sattelanhänger in blau handeln. Nach der Kollision hat sich das Fahrzeug vom Unfallort entfernt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/93160.

