Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter dem Einfluss berauschender Mittel auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 20. August 2021, gegen 07:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen PKW BMW, welcher die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich beim 29-jährigen Fahrer aus Werlte Anhaltspunkte für eine mögliche Drogenbeeinflussung. Diese Vermutung wurde durch einen Drogenvortest bestätigt, dieser fiel positiv auf THC und Kokain aus. Dem Mann wurde in einer Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm im Anschluss untersagt und gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

