Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Hatten - Einbruch in Garage

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20.08.21 kommt es in Hatten im Rickelsweg zu einem Einbruch. Über einen dortigen noch ungesicherten Rohbau gelangt unbekannter Täter an die verschlossene Garage des angrenzenden Altbaus. Hier hebelt er eine Metalltür auf und entwendet aus dieser Garage diverse Elektrowerkzeuge. Es entsteht ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.

