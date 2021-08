Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Entlaufener Hund auf der A28 Rtg. Oldenburg, Bereich Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 20. August 2021, gegen 11:15 Uhr, wurde ein freilaufender Hund auf der Autobahn im Bereich des Dreiecks Delmenhorst gemeldet. Kurze Zeit später konnten zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer die Beagle-Hündin auf der A28 kurz hinter der Abfahrt Hasport einfangen und auf das Eintreffen der Polizei warten. Der Besitzer des Beagles hatte sich zwischenzeitlich bei der Polizei in Delmenhorst gemeldet, so dass der Hund wohlbehalten an seine Besitzer zurückgegeben werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell