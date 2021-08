Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ohne Führerschein und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 20. August 2021, gegen 12:50 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Land Rover auf der A1 in Richtung Bremen auf. Dieser überholte einen Transporter zunächst über den Seitenstreifen und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit weiter. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Fahrer bei erlaubten 80 km/h mit vorwerfbar 148 km/h unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 49-jährige Fahrer aus Istanbul nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diese war ihm bereits in Deutschland wegen zu vieler Punkte entzogen worden. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. Wegen der festgestellten Verstöße musste der Mann vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen.

