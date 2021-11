Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211102 - 1307 Frankfurt-Gallus: Brand im Treppenhaus

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (02. November 2021) kam es in einem Mehrfamilienhaus im Gallus zu einem Brand in einem Treppenhaus. Zwei Bewohner wurden dabei verletzt.

Nachdem beim Notruf die Meldung über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus einging, begaben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf den Weg zu der gemeldeten Anschrift in die Kleyerstraße. In der Folge konnte der Brandherd im Treppenhaus eines mehrstöckigen Gebäudes lokalisiert und zügig von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand könnte es sich dabei um eine Matratze gehandelt haben, die Feuer fing. Zwei Bewohner, die offenbar Rauchgase eingeatmet hatten und über Atemnot klagten, kamen zur medizinischen Versorgung in örtliche Krankenhäuser. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Frankfurter Polizei hat nun ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen des Brandkommissariats zur genauen Brandursache dauern an.

