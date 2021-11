Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211102 - 1304 Frankfurt-Innenstadt: Fenster eingeschlagen

Frankfurt (ots)

(fue) Bei der Alarmzentrale lief am Dienstag, den 2. November 2021, gegen 02.25 Uhr, ein Einbruchsalarm auf, der ein Blumengeschäft am Willy-Brandt-Platz betraf.

Wie sich herausstellte, hatte ein zunächst unbekannter Täter mit einem Feuerlöscher mehrere Schaufensterscheiben des Geschäftes eingeschlagen. Da der Tatort über eine Kameraüberwachung verfügt, lag eine gute Täterbeschreibung vor. Im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen, wohnsitzlosen Mann.

Offensichtlich war der Tatverdächtige nicht in das Objekt eingestiegen, Diebstähle konnten nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell