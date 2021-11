POL-F: 211102 - 1302 Frankfurt-BAB 66: Frankfurter Polizei erwischt Raser

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(em) In der vergangenen Nacht (01.-02.11.2021) hat die Frankfurter Polizei erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei stellte sie einen Autofahrer fest, welcher deutlich zu schnell unterwegs war. Er wird nun erst einmal zu Fuß gehen dürfen.

Zwischen Mitternacht und 01.30 Uhr haben die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf der A66 an der Anschlussstelle Miquelallee kurz vor dem Ortseingang in Fahrtrichtung Innenstadt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In insgesamt elf Fällen wurde die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschritten. Drei Fahrer wird voraussichtlich ein Fahrverbot ereilen. Spitzenreiter im negativen Sinne war ein Autofahrer, der statt der erlaubten 60 km/h, rund 145 km/h schnell gefahren ist. Diese Fahrweise wird den Mann nicht nur teuer zu stehen kommen, sondern kann im Zweifel auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gehört seit Jahren zu den Hauptunfallursachen. Daher wird die Frankfurter Polizei auch in Zukunft regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

