POL-F: 211101 - 1301 Frankfurt-Sachsenhausen: Brennender Gegenstand vor Bäckerei geworfen

Frankfurt (ots)

(ne) Gestern Abend gegen 19:00 Uhr haben unbekannte Täter eine Art Molotowcocktail vor ein Bäckereigeschäft in der Stresemannallee geworfen. Passanten löschten den Brandsatz, es entstand keinerlei Schaden. Laut Zeugen soll eine Gruppe dunkel gekleideter Jugendlicher den Brandsatz auf den dortigen Gehweg geworfen haben. Dieser blieb dort liegen und wurde von hinzueilenden Passanten gelöscht. Die Jugendlichen verschwanden nach der Tat in der Dunkelheit. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Die Polizei stellte die Reste des Molotowcocktails sicher. Um was genau es sich bei dem Gegenstand handelt, muss untersucht werden. Einen Bezug zur Bäckerei hält die Polizei aktuell eher für unwahrscheinlich.

