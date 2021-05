Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Auto zerkratzt; 2000,- Euro Schaden

Haßloch (ots)

Kratzer auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie der Motorhaube bemerkte ein Autobesitzer am Sonntagmittag (9. Mai) und erstattete Strafanzeige. Seit dem 14. April stand der blaue Mazda MX 5 auf einem Parkplatz in der Meckenheimer Straße. Die Beamten schätzen den Schaden auf 2.000,- Euro. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

