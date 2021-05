Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 mit Motorradbeteiligung

Hettenleidelheim (ots)

Am frühen Sonntagabend gegen 17:00 Uhr kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der Tank- und Rastanlage Pfalz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Der vorausfahrende Fahrer musste verkehrsbedingt stark bremsen, woraufhin ihm der nachfolgende Motorradfahrer auffuhr. Durch die Kollision stürzten beide Motorradfahrer. Die Fahrer fielen mehreren Zeugen bereits zuvor aufgrund ihrer hohen Fahrgeschwindigkeit auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 33-jähriger vorausfahrende Fahrer leicht verletzt. Der auffahrende 46-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst in die Stadtklink nach Kaiserslautern bzw. in die BG Unfallklink verbracht. Die unfallbeteiligten Motorräder wurden sichergestellt und durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Unfallgutachten angeordnet.

