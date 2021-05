Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter nicht versichert

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Sonntag, den 09.05.2021 wurde ein 58-jähriger Neustadter aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes an seinem E-Scooter durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt in der Karl-Helfferich-Straße in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen.

An dem E-Scooter war nämlich das Versicherungskennzeichen des letzten Jahres (Farbe: schwarz) angebracht.

Der Fahrer des E-Scooters teilte den Beamten mit, dass er schlichtweg vergessen hatte die Versicherung für sein Fahrzeug zu verlängern.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen schob der einsichtige Mann seinen E-Scooter nach Hause.

Der 58-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass E-Scooter ebenso wie restliche Kleinkrafträder für den Zeitraum vom 28./ 29. Februar bis zum 01. März jeden Jahres versichert werden müssen.

