POL-F: 211102 - 1305 Frankfurt-Höchst: Hakenkreuz an Hauswand geschmiert - Festnahme

(hol) Am Sonntagmorgen (31. Oktober 2021) beobachteten Zeugen einen Mann dabei, wie dieser ein Hakenkreuz an eine Hauswand malte. Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 08:40 Uhr fiel den beiden Zeugen der Mann in der Leverkuser Straße auf, weil er etwas mit einem Stift an eine Hauswand malte. Als die Beobachter genauer hinsahen, trauten sie ihren Augen kaum, denn der Unbekannte hatte u.a. ein Hakenkreuz aufgebracht. Sie verständigten die Polizei, die den Verursacher noch in Tatortnähe antraf und festnahm. Die Beamten fanden weitere Stifte in der Tasche des 37-jährigen kroatischen Tatverdächtigen. Inwieweit er auch für andere, in der Vergangenheit festgestellte, Hakenkreuzschmierereien verantwortlich ist, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

