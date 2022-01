Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Wohncontainer - Diebstahl auf Recyclinghof - Fußgänger von Pkw erfasst - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Rund 4500 Euro Schaden entstand am Montagmittag gegen 14:55 Uhr in der Ulmer Straße, als ein 29-Jähriger, aufgrund Unachtsamkeit, mit seinem PKW auf einen vor ihm haltenden PKW auffuhr.

Wört: Beim Ausparken beschädigt

Beim Rückwärtsausparken seines Sattelzugs inklusive Auflieger, beschädigte ein 31-Jähriger, am Montagabend gegen 21:15 Uhr, einen an der Gewerbestraße abgestellten LKW. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Montagfrüh, 09:30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Opel Astra beschädigt, welcher in der Rechbergstraße am Straßenrand abgestellt war. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580.

Unterkochen: Fußgänger von Pkw erfasst

Gegen 18.35 Uhr befuhr am Montag eine 81-jährige Toyota-Fahrerin die Kocherstraße. Beim Abbiegen in die Waldhäuser Straße übersah sie einen querenden 41-jährigen Fußgänger und erfasste diesen. Hierbei wurde dieser schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin fuhr nach dem Unfall nach Hause und informierte von dort aus die Polizei.

Ellwangen: Diebstahl auf Recyclinghof

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13:15 Uhr und Montag, 08:00 Uhr, wurde in einem Wertstoffhof in der Rotenbacher Staße eine 240 Ltr. Wertstofftonne mit Elektrokleingeräte entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier In Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Gschwend: Einbruch in Wohncontainer und Sachbeschädigung

Unbekannte brachen zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag 08:00 Uhr, mittels Brechwerkzeug einen Wohncontainer an einem Wanderparkplatz in der Hohentannenstraße auf, sowie zwei weitere Lagercontainer. Des Weiteren wurden mehrere Baumaschinen auf dem Gelände beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 3500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

Aalen: Verkehrsinsel beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montag die Bahnhofstrasse in Richtung Wasseralfingen. Vermutlich beim Abbiegen in die Rötenbergstraße kam er zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei das Fundament einer Verkehrsinsel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240

