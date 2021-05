Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl in Eschendorf-Apotheke

Rheine (ots)

Am Donnerstag (13.05.) wurde die Polizei über einen Einbruch in die Eschendorf-Apotheke informiert. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochabend (12.05.), 19.00 Uhr, und Donnerstag (13.05.), 11.50 Uhr, ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Apotheke aufgehebelt. Von dort sind sie in das Gebäude gelangt. In den Räumlichkeiten der Apotheke durchsuchten die Täter die Büroräume und brachen einen Schrank auf. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell