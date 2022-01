Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aggressiver Mann greift Polizisten an & Paletten in Brand gesteckt

Weinstadt-Endersbach: Aggressiver Mann greift Polizisten an

Am Montag gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Bäckerei in der Kalkofenstraße gerufen, da ein Mann sich aggressiv verhielt und die Bäckerei nicht verlassen wollte. Dem 36-Jährigen wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Gegen 14 Uhr kam der Mann erneut zur Örtlichkeit zurück und urinierte vor die Bäckerei, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen wehrte sich der 36-Jährige heftig und biss unter anderem einem der Polizisten in die Hand. Auf der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte und bedrohte der Mann die Ordnungshüter fortlaufend. Im Polizeirevier griff der aggressive Mann die Beamten erneut an. Er verbrachte die Nacht letztlich in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Weinstadt-Großheppach: Paletten in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag wurden im Heuweg abgestellte Holzpaletten von bisher unbekannten Tätern in Brand gesteckt. Das Feuer wurde gegen 01:10 Uhr bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt kam mit 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer wurde eine Telefonleitung, die über den Paletten verlief, erheblich beschädigt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

