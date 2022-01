POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Leichtverletzte bei Brand - Verkehrsunfälle - Streit im Zoogeschäft eskaliert - 22-Jähriger in Klinik eingewiesen

Polizeipräsidium Aalen

Winnenden: Zwei Leichtverletzte bei Brand in Klinik

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand im Klinikum Schloß Winnenden am Montagabend. Vermutlich durch eine versehentlich heruntergefallene Zigarette entzündete sich im Raucherzimmer ein Lederstuhl. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Der Rettungsdienst war mit acht Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.

Das Raucherzimmer sowie weitere Räume wurden stark verrußt. Zwei Mitarbeiter des Klinikums erlitten beim Versuch, den Stuhl zu löschen, eine Rauchgasintoxikation, sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf-Weiler: Unfallflucht

Bereits am Wochenende zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand in der Danziger Straße abgestellten VW Golf und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Drei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Eine 85 Jahre alte Hyundai-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr die Waiblinger Straße und bemerkte zu spät, dass die vor ihr fahrenden Autofahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Aus diesem Grund fuhr sie auf den vor ihr stehenden Opel einer 42-Jährigen auf, dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Audi eines 65 Jahre alten Autofahrers aufgeschoben. Der Hyundai und der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fellbach: Auto übersehen

Beim Ausparken wollte am Montag gegen 16.15 Uhr eine 22-jährige Fahrerin eines VW Polo auf die Fellbacher Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen vorbeifahrenden Pkw Seat Ibiza und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen blieben unverletz und an den Unfallautos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Fellbach: Streit im Zoogeschäft eskalierte

Ein 46-Jähirger wollte am Montagnachmittag in einem Zoogeschäft in der Stuttgarter Straße für seine Tochter einen Hasen kaufen. Bei dem Beratungsgespräch habe sich eine weitere Kundin eingemischt, da der 46-Jährige noch mit sich haderte zwei Hasen mitzunehmen, wozu ihm wegen der artgerechten Tierhaltung geraten wurde. Als der Kaufinteressent sein Handy nahm, um, wie er zum Ausdruck brachte, bei seiner Tochter rückzufragen, schlug die 30-jährige Kundin dem Mann sein Handy aus der Hand und verletzte diesen dabei leicht im Gesicht. Das Handy fiel zu Boden und ging kaputt. Der Schaden an diesem Gerät wurde auf 300 Euro beziffert. Die Polizei wurde letztlich hinzugerufen, die ein Strafverfahren einleitete.

Fellbach: Kreuzungsunfall

Ein 46-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr am Montag gegen 11 Uhr die L 1197 in Richtung Oeffingen. Bei der Einmündung zur K 1855 fuhr er bei Rot in Kreuzungsbereich ein und stieß mit einem 71-jährigem Mercedes-Fahrer zusammen. Der VW Fahrer wich aus, streifte noch einen Pkw Renault, der wiederum in der Folge noch auf einen Golf auffuhr. Der Unfallverursacher verletzte sich beim Zusammenstoß und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Zwei Autos wurden abgeschleppt.

Winterbach: 22-Jähriger in psychiatrische Klinik eingewiesen

Ein 22-jähriger Mann rief am Montag gegen 23 Uhr am Bahnhof die Polizei, weil er angeblich am Wochenende widerrechtlich festgehalten worden sei. Zur Sachverhaltsabklärung ging der Mann in der Folge mit zur Polizeidienststelle. Dort beleidigte und bedrohte er plötzlich die Beamten. Er war offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigte ärztliche Betreuung. Deshalb wurde er von der Polizei in eine psychiatrische Klinik verbracht. Der 22-Jährige leistete gegen die notwendigen Maßnahmen widerstand. Dabei wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

