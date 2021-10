Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Berg - Einbruch in Einfamilienhaus

Weisenheim am Berg (ots)

Im Zeitraum vom 22.10.2021, 17:00 Uhr, bis 23.10.2021, 11:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Johann-Georg-Lehmann-Straße in Weisenheim am Berg ein. Die Täter hebelten hierbei eine Balkontür auf um in das Anwesen zu gelangen und durchwühlten im Anschluss mehrere Schränke. Entwendet wurde Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell