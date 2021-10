Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Kollision zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Bad Dürkheim (ots)

Am 23.10.2021 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Schifferstadt mit seinem Fahrrad die Römerstraße in Bad Dürkheim in Richtung Stadtplatz. Beim Überfahren einer Fahrbahnschwelle verriss der 60-Jährige den Lenker des Fahrrades und stürzte in den Rücken einer sich in gleicher Richtung auf dem Gehweg bewegenden 60-jährigen Dame aus Frankenthal. Sowohl der Fahrradfahrer als auch die Fußgängerin kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frankenthalerin wurde vorsorglich in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Eine medizinische Versorgung des Fahrradfahrers war nicht notwendig. Ein Sachschaden am Fahrrad entstand nicht.

