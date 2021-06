Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hornebachweg

Tasche gestohlen, Zeuge verfolgt Täter - Zeuge gesucht!

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Abend (21.06.2021 gegen 18.30 Uhr) befuhr eine 82-jährige Coesfelderin mit ihrem elektrischen Dreirad den Hornebachweg in Coesfeld. Zum Telefonieren hielt sie an. In dieser Zeit passierte eine männliche Person die Dame und griff schließlich nach ihrer Tasche, die sie am Sattel hängen hatte. Der unbekannte Täter rannte mit seinem Diebesgut in Richtung Freiherr-vom-Stein Schule, Grimpingstraße weg. Eine außenstehende Person sei dem Täter noch gefolgt, habe ihn jedoch nicht ergreifen können. Weder der Zeuge noch der Täter können von der Geschädigten beschrieben werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei in Coesfeld unter 02541-140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell