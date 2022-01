Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrerin bei Alleinunfall verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am 18. Januar gegen 18:00 Uhr fuhr eine 46-jährige Frau aus Brüggen mir ihrem Fahrrad auf der Metallstraße in Dülken. Ohne Fremdeinwirkung geriet sie neben den Radweg, touchierte den Bordstein und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (67)

