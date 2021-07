Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW geriet in Brand

Ludwigslust (ots)

Beim Brand eines Pkw am frühen Montagnachmittag an der Landesstraße 07 bei Weselsdorf ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden. Der 39-jährige deutsche PKW-Fahrer blieb unverletzt. Nach Aussagen des Fahrers blinkten während der Fahrt plötzlich mehrere Lichter im Display seines Pkw. Kurze Zeit später vernahm er Rauchgeruch und der Pkw fing im Bereich der Motorhaube an zu qualmen. Er hielt daraufhin am Straßenrand an und konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der Pkw bereits in voller Ausdehnung. Brandursache war offenbar ein technischer Defekt am Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell