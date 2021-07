Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Büro

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (14. Juli), gegen 01.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Büro einer Firma in der Friedrich-List-Allee ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob Wertgegenstände entwendet wurden.

