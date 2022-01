Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Räuberischer Diebstahl bei Lidl - Kripo sucht Zeugen

Kempen (ots)

Am gestrigen Dienstag beobachtete ein Mitarbeiter der Lidl Filiale auf der Kleinbahnstraße in Kempen gegen 12.30 Uhr einen Mann, als dieser sich vermutlich alkoholische Getränke in die Jacke steckte. Anschließend verließ er das Geschäft. Hier wurde er von dem Mitarbeiter auf den möglichen Diebstahl angesprochen. Der Verdächtige schubst den Zeugen zur Seite und flüchtete mit einem weiteren Mann, der vor dem Geschäft gewartet hatte, in Richtung Bahnhof. Der Dieb ist etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und von sportlicher Statur. Er trug eine schwarze Jacke und hatte einen Rucksack dabei. Die zweite Person wird beschrieben als ca. 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf die Tatverdächtigen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (66)

