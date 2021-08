Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Bankkartendiebe unterwegs

Soest (ots)

Besonders aktiv sind derzeit Taschendiebe, die in den letzten Tagen vermehrt Senioren angesprochen haben und ihnen dabei ihre Bankkarte unbemerkt entwendeten. Auffällig bei allen Taten war, dass die Opfer vorher am Geldautomaten Bares von ihrem Konto abgehoben oder beim Einkaufen an einer Kasse mit der Karte bezahlt hatten. Zumeist treten die unbekannten Täter als Team auf: eine Person versucht die PIN abzugreifen. Eine zweite Person stiehlt die Bankkarte. Daher rät die Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn unbekannte Personen Sie ansprechen oder Ihnen über die Schulter schauen wollen. Weitere Tipps, wie man sich vor Taschendiebstahl schützen kann, finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell