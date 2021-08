Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zu schnell in der Baustelle

Lippstadt (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei in Lippstadt hat heute im Baustellenbereich an der B 55 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Aufgrund von zahlreichen Bürgerbeschwerden und Beschwerden der Bauarbeiter vor Ort, wurden die Polizisten dort tätig. Zunächst war es aufgrund der Baustelle nicht einfach eine geeignete Messstelle dort einzurichten. Es müssen dabei bestimmte Parameter passen um die Messung auch konform durchzuführen. Das Ergebnis nach fünf Stunden war eher erschreckend. In dem Tempo 30 Bereich waren 400 Autofahrer zu schnell unterwegs - und das nur in einer Fahrtrichtung. 369 werden mit einem Verwarngeld davonkommen. Eine Anzeige bekommen 31 Autofahrer die mehr als 21 km/h zu schnell waren. Der Verkehrsdienst der Polizei wird bis zum Ende der Baumaßnahmen immer wieder die Geschwindigkeiten kontrollieren. Nur so lässt sich die Sicherheit der Bauarbeiter und der anderen Verkehrsteilnehmer sicherstellen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell