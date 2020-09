Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zweiradfahrerin von hinten durch Pkw bedrängt

Schweigen-Rechtenbach B 38 (ots)

Gestern, 22.09.2020, gegen 14:30 Uhr, verlor die Fahrerin eines Leichtkraftrades auf der Bundesstraße 38, vor dem Ortseingang Schweigen-Rechtenbach, in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Ein bislang noch nicht bekannter Fahrer eines blauen oder grünen Citroen Berlingo fuhr der Zweiradfahrerin über eine längere Strecke in sehr dichtem Abstand hinterher und nötigte die Fahrerin zum schnelleren Fahren. In einer Rechtskurve kam die 17-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Der Pkw-Fahrer ließ die 17-jährige an der Unfallstelle zurück. Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem blauen oder grünen Citroen machen können, werden gebeten sich unter 06343-03340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

