Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrerin kam auf Grund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab

Ueckermünde (ots)

Am 30.07.2021 gegen 14:35 Uhr kam es in Ueckermünde im Schafbrückweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 70-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai befuhr den Schafbrückweg aus Richtung Ravensteinstraße kommend in Richtung Tierpark. Dabei verlor sie auf Grund von gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie mit dem Fahrzeug gegen mehrere Straßenbäume. Die Fahrzeugführerin zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell