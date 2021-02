POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Polizei bittet um Hinweise zu Fahrrädern nach Raub auf Supermarkt / Meldung -2

Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Polizei bittet um Hinweise zu Fahrrädern nach Raub auf Supermarkt

Bonn (ots)

Nach einem Raub auf einen Supermarkt auf der Bonner Straße in Bornheim-Roisdorf am 04.12.2021 (siehe unsere Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4783603) bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 der Bonner Polizei um Hinweise zu zwei Fahrrädern. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen hatten sie am Tattag zur Flucht genutzt. Die Zweiräder wurden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen unweit des Tatortes aufgefunden. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Räder aus einer weiteren Straftat stammen beziehungsweise Diebesgut sind; sie konnten bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Wer Hinweise zu den Fahrrädern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail KK32.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

